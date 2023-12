Foto: Reprodução Pó compacto para pele oleosa: 5 opções com efeito matte perfeitas para peles oleosas

O calor e o verão vieram com tudo e as temperaturas mais elevadas acabam causando transtorno na hora de você manter a sua maquiagem no lugar , não é mesmo? Mas tem um produto que é um grande aliado na hora de você dar um acabamento seco e garantir a durabilidade da sua make , o pó compacto.

Os pós adicionam mais durabilidade, resistência e podem ser o aliado perfeito para você controlar a oleosidade excessiva sem muita preocupação! Quer dar adeus de vez ao aspecto excessivamente brilhoso e ficar com a pele deslumbrante? Então fica com a gente.

5 melhores opções de pó compacto para pele oleosa

Selefcionamos alguns dos melhores produtos que podem te ajudar a dar um basta na oleosidade excessiva da sua pele.

5. Pó Compacto Hd Ultra Fino, Tracta

Com um acabamento aveludado e seco, esse pó compacto se destaca por possuir um bom custo-benefício! Um dos pontos que faz esse produto estar nessa lista é o fato de que ele possui fps.

Disponível em múltiplas cores.

Acabamento matte.

Indicado para todos os tipos de pele.

Produto Cruelty Free.

4. Filtro Solar Adcos Peach Pó Compacto Hialurônico

Uma opção ideal para quem procura uma proteção extra para a pele, se consagrando como uma daquelas maquiagens que podem cuidar da pele também. A textura fina pode proporcionar um acabamento incrível, um dos pontos negativos desse produto é o seu preço elevado.

FPS 50.

Ideal para todos os tipos de pele.

Disponível em 6 cores.

Acabamento matte.

3. Po Compacto-Ultrafino, Dailus

Com uma fórmula fina e uma cobertura altíssima, esse produto proporciona um acabamento incrível já na hora da aplicação, já ajudando a esconder as imperfeições. Um dos pontos altos desse produto é o seu acabamento matte e o seu preço acessível.

Disponível em múltiplas cores.

Acabamento matte e natural.

Cruelty Free.

2. Pó Compacto Maybelline

Um dos diferenciais dessa linha de pós compactos é que ela possui 12 linhas disponíveis, proporcionando um acabamento matte e que segundo a fabricante, promete uma duração de até 12 horas.

Disponível em múltiplas cores.

Ideal para todos os tipos de pele.

Acabamento matte.

Produto Cruelty free.

1. Protetor Solar Episol, Mantecorp

Esse pó compacto tem uma alta performance de absorção de suor e do excesso de oleosidade, garantindo um acabamento natural incrível para a sua maquiagem. Além disso, o produto oferece um FPS 50, garantindo proteção exta para a sua maquiagem. O ponto negativo aqui é o preço do produto, que pode não ser tão acessível.

Possui fator de proteção solar 50.

Disponível em 6 cores.

Acabamento matte.

