PMES reforça segurança em todo o Estado durante o feriado prolongado de Corpus Christi

A Polícia Militar estará nas ruas com reforço no policiamento ostensivo para garantir a segurança da população durante a Operação Corpus Christi, que acontece durante o período de 18 a 22 de junho. A operação mobilizará efetivos em todas as regiões do Estado, com foco especial nas áreas de maior circulação de pessoas.

O feriado prolongado costuma movimentar municípios com intensa programação cultural e religiosa, como a tradicional confecção de tapetes nas vias públicas. Locais turísticos e centros comerciais também recebem atenção especial da PM, que estará presente com patrulhamento ampliado para inibir ações criminosas e oferecer mais tranquilidade aos capixabas e visitantes.

Outro destaque do período é a XXVI Caminhada “Os Passos de Anchieta”, que reconstitui o trajeto histórico percorrido por São José de Anchieta. A expectativa é de que milhares de pessoas participem da peregrinação, percorrendo cerca de 100 quilômetros entre Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta.

Para atender com eficiência a essa demanda, a Polícia Militar estruturou um plano tático que prevê a atuação estratégica nos horários e locais de maior concentração, priorizando a prevenção e a rápida resposta a qualquer eventualidade. A presença ostensiva busca, sobretudo, fortalecer a percepção de segurança e o bem-estar dos cidadãos durante esse período significativo para o calendário capixaba.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da PMES:

Major Sônia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES