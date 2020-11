PMES realizam operação integrada com a PCES e GMV no município de Viana

Na manhã desta sexta-feira (20) foi realizada mais uma operação integrada da Policia Militar com a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana. A operação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar na área da 11ª Companhia Independente, no município de Viana.

Além do efetivo policial da 11ª Companhia Independente e da DHPP de Viana, a operação também contou com a participação de policiais militares da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) e da Companhia Independente de Operações com Cães (CIOC) e agentes da Guarda Civil Municipal de Viana, com um total de 25 viaturas e 95 agentes de segurança.

A operação teve como objetivo cumprir 16 mandados de busca e apreensão domiciliar nos bairros Vila Nova, Santa Terezinha, Nova Bethânia e Piapitangui em Viana. O foco foram pessoas responsáveis de cometerem tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídios no município.

Ao final da operação foram detidas duas pessoas e apreendidos uma espingarda Rossi calibre 36, um revólver calibre 38, 106 munições de diversos calibres, 24 tabletes de maconha (totalizando aproximadamente 18 kg), 4,5 kg de crack, 59 pedras de crack, 72 buchas de maconha, 122 pinos de cocaína, duas balanças de precisão, uma balaclava, duas máquinas caça-níqueis, diversos materiais para embalo de entorpecentes e R$ 659,00 em espécie. Tais operações visam proporcionar uma maior sensação de segurança para a população, além de reprimir as tentativas de ações ilícitas por parte de meliantes.

A operação contou com a presença do secretário de Segurança do estado do Espirito Santo, coronel Alexandre Ofranti Ramalho, do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano (CPOM), tenente-coronel Laurismar Tomazeli, do comandante da 11ª Companhia Independente, major Marcos Tadeu Pimentel e do delegado titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Viana, Demetrius Beserra Vilar.