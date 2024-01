PMES realiza primeiro leilão de 2024

A Polícia Militar do Espírito Santo realizará no próximo dia 8 de fevereiro, a partir de 09 horas, o seu primeiro leilão anual de bens móveis inservíveis, especificamente veículos. Serão 128 lotes, sendo sete sucatas, e os demais veículos em condições diversas.

O leilão demonstra o comprometimento do Governo do Estado e do Comando Geral da Polícia Militar na política de valorização policial através da renovação da frota, dando ao policial militar condições mais dignas paro o exercício de tão nobre função, zelar pela segurança da sociedade capixaba.

Os bens a serem leiloados já foram disponibilizados conforme Decreto 1.110-R, no portal de patrimônio do Estado, sem manifestação de interesse por parte de outros entes estaduais ou municipais, e estão localizados no pátio da Divisão de Materiais e Patrimônio Mobiliário – DMPM/DLog4, localizado no Civit II e estarão disponíveis para visitação por cinco dias úteis a partir do dia 1º de fevereiro.

Outras informações poderão ser obtidas através do telefone (27)3298-3603 e (27)3298-3604, ou ainda remetidas ao e-mail: [email protected].

No site do leiloeiro estão disponibilizadas todas as informações do bens que serão disponibilizados: vixleiloes.com.br

