PMES promove Operação Enem 2023

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) mobilizou o reforço na segurança para os dias de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. As provas ocorrerão neste domingo (05) e no próximo (12), em diversos municípios capixabas.

A missão é garantir o sigilo das provas e a segurança do certame, que ocorre desde a saída da gráfica até os locais de aplicação do exame, segurança dos locais de aplicação de provas e seu entorno, bem como o regresso dos gabaritos ao ponto de origem.

A Operação Enem tem início no sábado (04) e vai até o dia 13, com a entrega de toda documentação no Centro Logístico dos Correios e posterior escolta até o aeroporto de Vitória.

Nos dias das provas, os policiais militares estarão presentes em todos os pontos de aplicação do Enem, bem como em suas imediações, realizando policiamento ostensivo, de modo a trazer segurança para os inscritos tanto no deslocamento quanto nos locais de prova.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES