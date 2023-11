PMES promove formatura do 2ºCPAAR do 4º Batalhão

Foi realizada na noite desta terça-feira (31), a solenidade de formatura do 2° Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco (CPAAR) do 4° Batalhão, que ocorreu na sede da unidade, em Vila Velha.

O curso capacitou 44 militares de diversas unidades da Grande Vitória, sendo 1°, 4°, 6° e 7° Batalhões, 12ª, 13ª, 14ª e 17ª Cias Ind, Diretoria de Educação (DE) e Regimento de Polícia Montada (RPMont). O CPAAR teve duração de 12 dias, ocorrendo entre 16 e 27 de outubro, com a carga horária de 112h/a.

O CPAAR teve como objetivo capacitar os militares para realizar modalidades de policiamento em áreas elevadas e de difícil acesso, contendo em sua grade de matérias disciplinas como técnicas individuais, conduta e procedimentos de patrulha, armamento e equipamento, tiro aplicado à patrulha e patrulhamento rural, além do Estágio Prático de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco realizado nos municípios de Vila Velha e Vitória, onde ocorreram diversas apreensões de entorpecentes e arma de fogo.

O curso é de suma importância para a corporação, pois capacita o policial militar na execução de ações e operações policiais em áreas de alto risco, estabelecendo normas e condutas padronizadas acerca da intervenção e incursão para o atendimento de ocorrências policiais não rotineiras, com o uso adequado e proporcional da força, fornecendo-lhe fundamentação teórica, legal e prática em suas ações.

Durante a solenidade foram homenageados os três primeiros colocados do curso, sendo a primeira colocada, a soldado Aline da Silva Oliveira, a segunda colocada, a soldado Livia Almeida Costa, e o terceiro colocado, o cabo Diego Rodrigues Fernandes.

Em seu discurso, o comandante-geral, coronel Douglas Caus, salientou que o momento é de grande alegria para toda corporação pelo término desta importante instrução, “Nossos policiais são treinados em diversos terrenos e estão bem preparados e treinados para enfrentar criminosos, impedindo que eles ocupem nossas cidades”, destacou o coronel.

O evento contou com a presença do comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus; do subcomandante do 6ºCPOR, tenente-coronel Ricardo Otávio; do comandante do 4ºBatalhão, tenente-coronel Marcos Tadeu Pimentel; do comandante do 38ºBI, coronel de Infantaria Rodrigo Penalva de Oliveira, demais autoridades, civis e de familiares dos patrulheiros recém-capacitados.

