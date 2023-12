PMES promove formatura do 1º CPAAR do 7º Batalhão

Ocorreu na noite desta terça-feira (05), a solenidade de formatura do 1° Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco (CPAAR) do 7° Batalhão, que ocorreu na sede da unidade, em Cariacica.

O curso capacitou 43 militares de diversas unidades da Grande Vitória, sendo 1°, 4°, e 7° Batalhões, 11ª, 13ª, 16ª e 17ª Cias Ind, Regimento de Polícia Montada (RPMont), Secretaria da Justiça (SEJUS) e Exército Brasileiro (EB). O CPAAR teve duração de 12 dias, ocorrendo entre 20 de novembro a 01 de dezembro, com a carga horária de 132h/a.

O evento contou com a presença do subcomandante do 6ºCPOR, tenente-coronel Ricardo Otávio; da comandante do 7ºBatalhão, tenente-coronel Viviane Saliba Nascimento; demais autoridades civis e militares além da presença de familiares dos patrulheiros recém-capacitados.

O CPAAR teve como objetivo capacitar os militares em modalidades de policiamento de áreas elevadas e de difícil acesso, contendo em sua grade disciplinas como técnicas individuais, conduta e procedimentos de patrulha, armamento e equipamento, tiro aplicado à patrulha e patrulhamento rural, além do Estágio Prático de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco.

O curso é de extrema relevância para a instituição, pois prepara o policial militar para realizar ações e operações policiais em regiões de elevado risco. Ele estabelece diretrizes e práticas uniformes relacionadas à intervenção e incursão em situações de ocorrências policiais não habituais, garantindo a aplicação adequada e proporcional da força. Além disso, proporciona ao policial embasamento teórico, legal e prático para suas atividades.

Durante a solenidade foram homenageados os três primeiros colocados do curso, sendo o primeiro colocado, o soldado Hygor Rodrigues Barbosa, o segundo colocado, o sargento Flavio Augusto Canal e o terceiro soldado EB Gabriel Augusto Drumond Soares.

Em seu discurso, a tenente-coronel Saliba, salientou que a conclusão deste curso é de grande felicidade para toda a corporação. “Nossos policiais passaram por treinamentos em variados ambientes e estão plenamente preparados para confrontar criminosos, evitando que eles se estabeleçam em nossas cidades.”

