PMES participa de live nacional sobre os Conselhos Comunitários de Segurança Pública

A Polícia Militar do Espírito Santo foi convidada pela TV das Artes de São Paulo para participar de uma live com o tema: “Conselhos Comunitários, fortalecendo as Instituições de segurança pública”. O encontro online foi realizado na noite desta sexta-feira (20).

O comando-geral da PMES indicou o chefe da Divisão de Polícia Comunitária da Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária, major Sandro Roberto Campos, para representar o estado do Espírito Santo nos debates cuja temática tanto necessita ser refletida e difundida na sociedade civil organizada.

O evento foi realizado na plataforma do facebook na página da TV das artes e contou ainda com a participação do delegado Claudinei Lopes, do deputado estadual de Mato Grosso, major Gleidison Antônio de Carvalho, do coordenador Nacional de Polícia Comunitária da SENASP, tenente-coronel Sebastião Carlos Rodrigues, coordenador de Polícia Comunitária do Estado do Mato Grosso e do diretor Regional Oeste da FECONSEG do Mato Grosso e presidente do Conselho Comunitário de Pontes Lacerda no mesmo estado, João Manoel Ramires. Atuou como mediador Luís Junqueira.

Na oportunidade foi retratada a importância da Lei Estadual nº 10.931, de 15 de agosto de 2019 que reconheceu o interesse coletivo e a importância social dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública e de sua Federação Estadual como entidades de direito privado, bem como a importância da temática dos Conselhos para a sociedade e às Instituições de segurança pública em geral.

Para o diretor de Direitos Humanos e Polícia Comunitária da PMES, coronel Márcio Eugênio Sartório, “o evento foi fundamental para que a temática fosse discutida e apresentada a relevância da participação da sociedade civil na construção das políticas públicas de segurança”.