PMES participa de desfile cívico-militar em Cariacica

A Polícia Militar do Espírito Santo participou do desfile cívico-militar em comemoração ao 133º aniversário de Cariacica. O desfile foi realizado na manhã deste sábado (24), na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande.

O evento teve início com a recepção do governador do Estado, José Renato Casagrande, pela Banda de Música da PMES, que passou em revista à tropa formada por Alunos-Oficiais. Em seguida o Corpo Musical executou o Hino Nacional para o hasteamento das bandeiras.

Após o anúncio de investimentos e assinatura de ordens de serviços, teve início o desfile cívico-militar com alunos de diversas escolas do município e outras entidades, e na sequência contou com a participação da Marinha, Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Guardas Municipais.

A Polícia Militar levou um pouco de sua história para a Avenida Expedito Garcia, ocasião em que simbolicamente a capital do Estado foi transferida para Cariacica como forma de comemorar os 133 anos da cidade.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES