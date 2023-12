PMES participa de coletiva de imprensa sobre a Operação Verão 2023/2024

A Polícia Militar é uma das instituições que integra a Operação Verão 2023/2024, anunciada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP) em uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (14). A operação, que ocorrerá no período de 26 de dezembro de 2023 a 18 de fevereiro de 2024, tem como objetivo garantir a ordem pública e a paz social, especialmente nas regiões litorâneas e pontos turísticos no interior do estado.

No âmbito da Polícia Militar, propõe-se fortalecer as unidades litorâneas por meio da concessão de diárias e do incremento da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO). Para as unidades do interior, serão direcionados recursos de ISEO. Essa iniciativa visa atender às demandas de policiamento durante o verão.

Na estrutura proposta, a atuação se dará por meio de policiamento ostensivo a pé, motorizado, montado ou de bicicleta, em diversas operações, tais como saturação, cerco tático, bloqueio, abordagem a pessoas ou veículos, blitz de trânsito, patrulhamento tático, entre outras, incluindo também atendimentos emergenciais.

Na ocasião, o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, destacou: “A Polícia Militar intensificará o patrulhamento e as blitz nas rodovias estaduais, com foco especialmente nos indivíduos que consomem álcool e conduzem veículos. Estaremos equipados com bafômetros, radares e OCR, que é uma tecnologia que possibilita a leitura das placas, bem como a verificação de todas as restrições judiciais e administrativas associadas.” E enfatizou: “Nosso principal objetivo no incremento do policiamento ostensivo é evitar furtos e roubos, especialmente dirigido aos turistas que visitam nossos balneários e circulam pelo nosso comércio”. E concluiu, enfatizando que as ações rotineiras da instituição não serão afetadas pela Operação Verão.

Os principais pontos de atuação da Operação Verão serão: Região Metropolitana: Vitória, Serra, Cariacica, Viana e Guarapari; Região Norte: Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz e Fundão; Região Sul: Marataízes, Itapemirim, Piúma, Anchieta e Presidente Kennedy; Região Noroeste: Mucurici, Nova Venécia, Barra de São Francisco e Colatina; Região Serrana: Iúna, Irupi, Ibitirama, Venda Nova do Imigrante, Domingos Martins, Santa Teresa e Santa Leopoldina. Demais municípios integrantes das principais rotas turísticas do estado.

Além da atuação da PMES, essa ação integrada envolve colaboração ativa de diversas entidades, tais como a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran/ES, NOTAer, Marinha, Setur e Prefeituras.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES