PMES participa de aula inaugural do Curso de Capacitação em Ordem Pública e Segurança Cidadã

Representantes do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária (DDHPC), dos Batalhões e Cias Independentes participaram, na manhã dessa quarta-feira (09) da aula inaugural do Curso de Capacitação em Ordem Pública e Segurança Cidadã ocorrido no auditório do CREA/ES.

O curso está sendo coordenado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e é uma iniciativa do Observatório da Segurança Cidadã (OSC/ES), dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, para a capacitação e qualificação de representantes de Conselhos Comunitários/Interativos de Segurança do Estado do Espírito Santo, lideranças comunitárias e demais servidores públicos civis e militares.

O encontro ocorreu, de forma presencial e também remota. A modalidade presencial contou com a presença de lideranças comunitárias e inúmeras autoridades, dentre elas, O Subsecretário de Segurança Pública Cel Marcio Weolffel Celante, o Deputado Estadual Luiz Durão, o Cel Alessandro Marinho Diretor de Educação da PMES, representando o Comandante Geral da PMES, o Diretor Adjunto da DDHPC Ten Cel Maxwel Rezende Damaceno, o Chefe da Divisão de Polícia Comunitária da DDHPC Maj Jeferson Nunes Pereira Junior sua equipe.

Foi apresentado o programa do curso, que começou na região metropolitana, mas que também abarcará todo o Estado. Foi demonstrado que o intuito é criar espaços de debates contínuos para que a sociedade civil tenha acesso a informação e participe efetivamente do processo de construção da Ordem Pública local.

O OSC/ES, com o apoio da DDHPC da PMES, da Federação Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Espírito Santo (Feconseg/ES), e com a participação de especialistas na área, tomou a iniciativa de ofertar este curso com o objetivo de mitigar os inúmeros desafios da Segurança Pública, por meio da capacitação dos diversos segmentos sociais.

A aula inaugural foi ministrada pelo Diretor-Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, o Sr. Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, que explanou sobre o papel dos Consegs no programa Estado Presente. Destacou a fundamental essência de um programa de sucesso de Segurança Pública: a interface entre o Estado, a Polícia e a Comunidade.

Ao ser consultado sobre o papel da Polícia Militar, o presidente da Feconseg/ES, o senhor Marcio Roney disse ser louvável todo processo de construção coletiva e que é inegável que a contribuição de Oficiais da PMES, na condução do curso é preciosa.

