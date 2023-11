PMES marca presença no Seminário Nacional de 30 anos do PROERD em São Paulo

A Polícia Militar do Espírito Santo participa do Seminário Nacional em São Paulo, em celebração aos 30 anos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). O evento, que teve início na manhã da última terça-feira (21), estende-se até a sexta-feira (24), reunindo militares de todo o país.

O encontro, considerado um dos maiores eventos relacionados à prevenção ao uso de drogas e à violência, congrega representantes de diversos estados brasileiros, incluindo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entre outros.

O Seminário Nacional proporciona um ambiente propício para a troca de experiências e conhecimentos relacionados ao desenvolvimento contínuo do PROERD. Além disso, oferece atualizações valiosas para os instrutores envolvidos no programa, contribuindo para aprimorar a eficácia do programa educacional.

Destacando-se como um dos maiores eventos relacionados à prevenção ao uso de drogas e à violência, o evento conta com palestras de renomados oradores, como Mario Sérgio Cortella, Leo Fraiman, Clóvis de Barros Filho, entre outros, que enriquecem as discussões sobre temas relevantes à missão do PROERD.

O coronel Celso Luiz Ferrari, chefe do Estado Maior da PMES, expressou seu orgulho em participar do evento comemorativo em São Paulo. “É um grande orgulho participar do evento comemorativo de 30 anos do PROERD de São Paulo, visto que a Polícia Militar desse Estado acreditou, há 23 anos atrás, na PMES, momento em que efetivaram o PROERD em terras capixabas. Atualmente, o programa já beneficiou mais de 500 mil alunos e mais de um milhão e meio de pessoas por meio de palestras”, afirmou.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES