PMES lança projeto “Rede Comunidade Segura” em Dores do Rio Preto

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) estendeu recentemente o projeto Rede Comunidade Segura ao município de Dores do Rio Preto, localizado na Região do Caparaó. A iniciativa tem como objetivo estreitar os laços entre a corporação e os moradores, promovendo a cooperação mútua, o fortalecimento da segurança pública e a prevenção da criminalidade.

O projeto, que já é realidade na Grande Vitória e está em franca expansão para o interior do Estado, consiste na criação de redes de comunicação direta entre a comunidade e a Polícia Militar, utilizando ferramentas como grupos de mensagens instantâneas para o compartilhamento rápido de informações sobre situações suspeitas, ocorrências e demandas locais. A proposta é fortalecer o protagonismo do cidadão na construção de um ambiente mais seguro, por meio da vigilância solidária e da atuação conjunta com as forças de segurança.

A implementação do projeto em Dores do Rio Preto ocorre em um cenário positivo: neste ano, o município já registra uma significativa redução nos crimes contra o patrimônio. De janeiro até o momento, foi registrado apenas um furto a residência e nenhum em comércio. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados sete furtos a residências e três em estabelecimentos comerciais. No que diz respeito aos crimes contra a vida, o município alcança uma marca expressiva de mais de mil dias sem homicídios.

Como parte da estratégia de visibilidade e engajamento, foram instaladas diversas placas com a inscrição “Área monitorada pela comunidade” em comércios, áreas residenciais e pontos turísticos do distrito de Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto. O local é um dos mais visitados da região, por ser a entrada capixaba para o Parque Nacional do Caparaó.

Além disso, a PMES anunciou a previsão da instalação de um Destacamento da Polícia Militar em Pedra Menina, com o objetivo de agilizar o atendimento à população e reforçar a presença policial em uma área de grande importância para o turismo e a economia local.

O aspirante a oficial Rogério destacou a relevância da participação cidadã:

“Com a Rede Comunidade Segura, conseguimos desenvolver um ambiente de cooperação entre a Polícia e os moradores, o que tem contribuído diretamente para os resultados positivos que estamos observando no município.”

Com essa iniciativa, a Polícia Militar reafirma seu compromisso com uma atuação mais próxima, preventiva e eficiente, valorizando a parceria com a sociedade como elemento fundamental para a construção de cidades mais seguras.

Informações à imprensa

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sonia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES