PMES forma primeira turma de operadores de drones em curso inédito

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou, na manhã desta sexta-feira (27), a solenidade de encerramento da primeira edição do Curso de Operações de Aeronaves Não Tripuladas (COANT), no auditório do Quartel do Comando-Geral, em Vitória. A capacitação marca um novo momento na atuação da corporação, consolidando a integração de tecnologias avançadas às operações de segurança pública.

O curso é resultado da criação da Divisão de Gestão de Aeronaves Remotamente Pilotadas no Comando de Polícia Ostensiva Especializado (CPOE) e surgiu da necessidade de formar profissionais altamente capacitados para o uso de drones em ações policiais. Com carga horária de 220 horas-aula, a turma inaugural formou 20 novos pilotos remotos, aptos a operar os equipamentos com excelência técnica.

Desde 2016 a PMES vem investindo na estruturação e expansão do uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA) como ferramenta estratégica de apoio às atividades operacionais. Entre 2020 e 2023 esses investimentos foram intensificados, com a aquisição de modelos mais avançados e a realização de cursos que levaram à formação de centenas de profissionais. Ao final de 2023, a corporação alcançou a marca de 250 policiais militares habilitados para operar drones em todo o Estado. Coordenado pelo tenente-coronel Cristiano Callegario Silva, este curso foi considerado um marco histórico para a PMES, por aliar a importância tecnológica dos equipamentos à capacitação técnica dos profissionais que atuam em cenários operacionais complexos.

Durante a solenidade, o comandante do CPOE, coronel Alexandre Moreto da Silva, destacou o impacto da formação para o avanço das operações especializadas. “Estamos estabelecendo um novo patamar para as operações aéreas não tripuladas da PMES. Ser pioneiro exige coragem, dedicação e visão de futuro. Os formandos aceitaram o desafio de explorar uma ferramenta inovadora e estratégica, ampliando as capacidades operacionais da nossa instituição”, afirmou.

O subcomandante-geral da PMES, coronel Riodo Lopes Rubim, também ressaltou a importância da qualificação contínua e da adoção de novas tecnologias. “É gratificante presenciar o engajamento desses vinte participantes, número expressivo para essa fase inicial. Sabemos que a criminalidade também evolui em seus métodos, por isso precisamos estar sempre na vanguarda. O uso de drones é hoje uma ferramenta indispensável na atividade policial”, enfatizou.

A cerimônia foi concluída com o descerramento da placa comemorativa do curso, simbolizando o início de uma nova era para a segurança pública capixaba, na qual tecnologia e expertise caminham juntas na missão de proteger a sociedade.

