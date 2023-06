PMES entrega pedido de doação de área do BPMA

A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), entregou na tarde desta quarta-feira (21), um ofício com pedido para doação do terreno e da estrutura onde está funcionando a sede da unidade especializada, no bairro Barcelona, na Serra.

A área pertence atualmente a Prefeitura Municipal de Serra e é utilizada pela corporação em uma cessão de uso.

Participaram da reunião o comandante-geral, coronel Douglas Caus; o comandante de Polícia Ostensiva Especializado, coronel Emerson Caus; o comandante do BPMA, tenente-coronel Wanderson Machado Luchi; o subcomandante da unidade especializada, major Fiorim; o prefeito de Serra, Audifax Barcelos e o vereador Alemão.

O comandante do BPMA destacou a importância da doação da área. “Isso trará segurança para o desenvolvimento das atividades do Batalhão, além de possibilitar melhorias na estrutura”, reforçou o tenente-coronel Luchi.

Agora o prefeito municipal deve formular um Projeto de Lei para ser levado para aprovação na Câmara de Vereadores, concretizando a doação da área.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES