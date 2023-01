PMES divulga novas etapas dos concursos

A Polícia Militar divulgou a previsão do cronograma das próximas etapas dos concursos em andamento na Instituição.

O resultado provisório da 3ª Etapa, que corresponde ao Exame de Aptidão Física, será publicado no próximo dia 30 de janeiro. Os recursos contra esse resultado poderão ser feitos entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2023. O resultado e divulgação das respostas aos recursos impetrados acontecerá no dia 10 de fevereiro.

Já a 4ª Etapa, a Avaliação Psicológica deve ser aplicada no dia 26 de fevereiro. A convocação dos candidatos habilitados deve ser divulgada no dia 10 de fevereiro e a divulgação do cartão de informação no dia 20 de fevereiro de 2023.

“A recomposição do efetivo da PMES é uma prioridade do Governado do Estado, da Secretaria de Segurança e da Polícia Militar”, salientou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

