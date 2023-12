PMES divulga Licitação internacional para aquisição de fuzis

Nesta sexta-feira (22), foi publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (DIO-ES) e no Diário Oficial da União (DOU) o aviso de publicação do Pregão Eletrônico Internacional nº. 077/2023 para Registro de Preços de Fuzis de Assalto Multicalibre com Acessórios. A PMES busca com essa aquisição manter o padrão de qualidade na aquisição de seus armamentos, levando proteção e socorro à população capixaba.

O certame será realizado por meio do sistema SIGA. O edital está publicado no endereço www.compras.es.gov.br e no site da Polícia Militar, através do link https://pm.es.gov.br/licitacoes, estando à disposição no processo nº 2023-WT8G2 via e-docs.

O acolhimento das propostas terá início às 10h do dia 22/12/2023 e seguirá até o dia 25/01/2024, às 09h45, ocorrendo, nesta data e horário, a sua abertura. A sessão pública, por sua vez, será aberta às 10h do dia 25/01/2024.

Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no sistema SIGA, conforme instruções contidas no endereço www.compras.es.gov.br/cadastro-de-fornecedores

A Comissão Permanente de Pregão, por meio da Equipe de Apoio, está à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida. Os contatos são: [email protected] e +55(27) 3636-8612/8852.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES