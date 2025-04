PMES celebra 190 anos em solenidade militar

A Polícia Militar do Espírito Santo realizou na noite desta sexta-feira (04) uma solenidade militar em comemoração aos seus 190 anos, de maneira antecipada ao 06 de abril. O evento ocorreu no Quartel do Comando Geral, em Maruípe.

O evento reuniu autoridades civis e militares, além de policiais e familiares em uma cerimônia marcada por homenagens, como a entrega do título “Amigo da PM”, conferido a personalidades e instituições que, de alguma forma, se distinguiram no relacionamento com a PMES. Neste ano, 30 personalidades foram homenageadas.

A Instituição homenageou o 3º Sargento QPMP-C Elizeu Peixoto da Silva como Destaque Operacional do 2º semestre de 2024, em reconhecimento ao seu desempenho nas atividades preventivas, repressivas e assistenciais. Com quase 29 anos de serviço na PMES, o militar, lotado na 8ª Companhia Independente, destacou-se principalmente no combate ao tráfico de drogas, sendo amplamente elogiado por sua dedicação e profissionalismo.

Na sequência, ocorreu a outorga da Medalha Valor Policial Militar. Criada com o intuito de valorizar e prestigiar a dedicação dos policiais militares, a honraria é concedida nas cores ouro, prata e bronze, correspondendo, respectivamente, a 28, 20 e 10 anos de serviços prestados à PMES. Durante a cerimônia, alguns militares representaram todos os agraciados deste ano.

De maneira especial, em comemoração aos 190 anos da Instituição, foi exibido um vídeo institucional inédito. A produção audiovisual apresentou o trabalho realizado pela Corporação, suas unidades e as belezas que encantam tanto os capixabas quanto os turistas que visitam o Espírito Santo.

Como parte das comemorações, a Corporação também publicou, em boletim especial, 302 novas promoções entre oficiais e praças da Instituição, reconhecendo o mérito e a trajetória dos militares que contribuem diariamente com a segurança pública do Estado.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, exaltou a existência e os feitos da instituição. “São 190 anos de história. 190 anos de luta. 190 anos de entrega. E, nesta data emblemática e imprescindível, rendemos homenagens e reconhecemos o empenho de cada homem e mulher que, com abnegação, coragem e senso de missão, dedicam suas vidas à nobre tarefa de proteger e servir.”

Por fim, o grupamento formado desfilou em continência a maior autoridade presente, o governador do Estado José Renato Casagrande. A solenidade foi prestigiada por autoridades civis, militares e seus familiares.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES