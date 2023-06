PMES APRESENTA EM REUNIÃO OS RESULTADOS DA GESTÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS

Nessa sexta-feira (23), foi realizada a reunião de apresentação dos resultados das melhorias nos processos de gestão do contrato de manutenção de viaturas.

O encontro ocorreu na sala de reunião do alto comando da PMES localizado no QCG, e contou com a presença de oficiais da diretoria como o Diretor de Administração de Frota, Coronel Giuliano Menegatti, diretor adjunto Tenente-coronel Celante e representantes da SECONT, a senhora Simony Pedrini Nunes, a auditora do estado e coordenadora do CAUG e as auditoras Eunice Mollo Corradi e Maria Goretti Alves Godinho.

Na oportunidade o diretor DAF teve a possibilidade de apresentar os avanços implementados e suas motivações, tais como: pelo processo contínuo de melhoria para a qualidade das rotinas administrativas da DAF, quanto por preposição de auditoria de gestão realizada pela Secretaria de Controle e Transparência (SECONT) no final do ano de 2022.

Ao término da explanação das novas rotinas adotadas pela DAF-2, o Coronel Menegatti ressaltou o compromisso da PMES em perseguir sempre a melhoria das rotinas administrativas, deixando em aberto a DAF para colaboração e preposições advindas de órgãos de fiscalização e controle. Por parte da SECONT, a Sra. Simony destacou a presteza da PMES em persistir na melhoria contínua dos fluxos administrativos, dispondo a SECONT como uma parceira para a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade capixaba.

