PM visita centro educacional no dia do soldado em Vila Velha

Na última quarta-feira (25), o 4º Batalhão da PMES visitou o Centro Educacional Happy Kids, que fica localizado no bairro Soteco, para participar de uma ação em prol do dia do soldado no local.

Foram realizadas duas palestras, sendo a primeira para um grupo de crianças com idade entre 02 e 03 anos, e depois para os mais velhos, com 04 a 05 anos. No total, 80 alunos foram atendidos na programação festiva.

As palestras tiveram início com a fala do capitão Renato, do BPTran, que fez uma breve introdução sobre a Polícia Militar do Espírito Santo, sua missão, visão e valores. Em sequência a cabo Thaís, do 4º BPM, que é pedagoga e instrutora do Proerd, deu continuidade com o auxílio de cartazes do Proerd, desenvolvidos para o currículo da educação infantil.

Os temas abordados foram: segurança pessoal, segurança no trânsito, respeito às leis e autoridades. Todas as informações foram transmitidas aliadas a dinâmicas de grupo e brincadeiras de maneira bem lúdica e divertida.

Após as palestras, que duraram cerca de 30 minutos cada, os militares foram aplaudidos pelo público presente e receberam os agradecimentos por parte da diretoria da escola, que destacou a importância dessa proximidade da polícia militar no processo de formação dos alunos.