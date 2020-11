PM reforça policiamento na Grande Vitória durante o 2º turno das eleições

A Polícia Militar do Espírito Santo reforçou o policiamento na Grande Vitória para o 2º turno das eleições municipais, que foi iniciado na manhã deste domingo (29).

Dos 78 municípios capixabas, apenas Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória realizam a escolha dos candidatos no 2º turno.

Desde as 7h, militares do serviço ordinário e de todo o efetivo administrativo das Unidades Operacionais da Grande Vitória trabalham para proporcionar segurança pública nos locais de votação e apuração, além de outras ações em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

De acordo com o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, o policiamento nos locais de votação garante a prática do exercício da democracia, levando maior segurança aos cidadãos durante o pleito.

Assim como no 1º turno, no dia de hoje existem normas jurídicas específicas que consideram crime eleitoral condutas de candidatos, eleitores e demais cidadãos, tornando a atuação da PMES imprescindível para coibir essas ações.

É PROIBIDO NO DIA DAS ELEIÇÕES

Uso de alto-falantes e amplificadores de som.

Realização de comício ou carreata.

Arregimentação de eleitor ou propaganda de boca-de-urna.

Divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.

Servidor da Justiça Eleitoral, mesários e escrutinadores vestir ou usar objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato, no recinto das seções eleitorais e juntas apuradoras.

Até o término do horário de votação, aglomeração de pessoas, com ou sem utilização de veículos, portando vestuário padronizado ou bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas, de modo a caracterizar manifestação coletiva e/ou ruidosa, bem como abordagem, aliciamento, utilização de métodos de persuasão ou convencimento e a distribuição de camisetas.

É PERMITIDO NO DIA DAS ELEIÇÕES

A manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas.

Aos fiscais partidários, nos trabalhos de votação, portarem crachá contendo o nome e a sigla do partido ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.

