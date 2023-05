PM recupera veículo roubado, apreende arma de fogo e detém indivíduo com mandado de prisão em aberto em Guarapari

Durante a noite dessa terça-feira (09), a Polícia Militar recuperou um veículo com restrição de furto e roubo. Durante patrulhamento no bairro Muquiçaba, após abordar um veículo que estava em atitude suspeita, foi observado pelos militares adulterações na numeração do chassi e após consultarem os dados, observaram que se tratava de um veículo clonado. Mediante ao exposto, o veículo foi guinchado ao pátio credenciado e condutor apresentado na 5ª Regional de Guarapari.

Já durante a tarde, uma guarnição da PM em patrulhamento no bairro Adalberto Simão Nader, recebeu informações de populares sobre um indivíduo andando em uma moto armado e ameaçando moradores, além de estar procurando indivíduos de grupo rivais para matá-los. Durante as diligências não foi possível encontrar o indivíduo, porém foi apreendido um revólver Taurus, calibre 38 municiado com 11 munições. Diante dos fatos, materiais foram apresentados na 5ª Regional de Guarapari.

Ainda no mesmo dia pela manhã, uma guarnição em patrulhamento na Rua Adolfo Alves, bairro Kubitscheck abordou um indivíduo de 20 anos e contra ele foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto pelo art. 33 (tráfico) expedido pela 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. Mediante dos fatos narrados o indivíduo foi conduzido ao DPJ de Guarapari.

