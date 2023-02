PM RECUPERA VEÍCULO EM ANCHIETA

Na tarde desta terça-feira (31), policiais militares da 10ª Companhia Independente obtiveram êxito em localizar um veículo que havia sido roubado no município de Anchieta.

A camionete Mitsubishi L200 havia sido roubada no dia 29 de janeiro por indivíduos armados. No dia 30 do mesmo mês, os autores do crime foram detidos por militares da 10ª Cia Ind. após cometerem outro roubo na região, ocasião essa em que foi recuperado um Jeep Renegade roubado pela quadrilha minutos antes.

Com a identificação dos suspeitos detidos por parte do proprietário da camionete roubada no dia 29, policiais militares da 10ª Companhia Independente e com apoio do serviço de inteligência, intensificaram as buscas na região a procura do segundo veículo roubado. Com o empenho de vários equipamentos com por exemplo drone para auxiliar nas buscas, na tarde da terça-feira (31), o veículo foi localizado em uma área de mata com difícil acesso na localidade de Belo Horizonte.

O veículo recuperado foi apresentado à autoridade policial judiciária de plantão.

