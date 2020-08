PM recupera veículo com restrição de roubo em Marataízes

.

Na madrugada desta quinta-feira (06), policiais militares da 9ª Companhia Independente prosseguiram até ao centro do município de Marataízes, para averiguar informações de uma Honda/Biz, que estaria circulando em atitude suspeita.

O veículo foi localizado, e verificado no sistema Copom, havia uma restrição de furto/roubo. Um homem que estava no local, apresentou-se como proprietário do veículo.

Sendo assim, o veículo e o indivíduo foram encaminhados a Delegacia de Itapemirim para as providências cabíveis.

