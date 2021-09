PM realiza operações para combater perturbação do sossego em Guarapari

O 10º Batalhão da Polícia Militar tem realizado ações de combate à poluição sonora e perturbação do sossego alheio em Guarapari. As ações são resultado do planejamento do Comando da Unidade, o tenente-coronel Emerson Caus.

Observando a grande demanda de acionamentos da população e a forma como tais situações têm atingido a qualidade de vida da população do município, o comandante montou uma força tarefa onde a PM atua semanalmente realizando fiscalizações periódicas.

“Atuamos de forma preventiva e repressiva, de acordo com a necessidade de cada situação. O setor de policiamento velado da Unidade faz o levantamento dos possíveis eventos clandestinos e assim é montado o plano de intervenção policial. A maioria das vezes nossa atuação é preventiva, de forma a orientar os organizadores do evento quanto aos seus direitos e deveres”, explica o tenente-coronel.

Em dados coletados no período de janeiro a agosto do ano corrente, o 10º Batalhão da PM realizou 67 operações voltadas para a perturbação do sossego no município de Guarapari.

“Em muitos destes eventos ilegais que ocorrem em via pública, com músicas muito altas, há a presença de muitos menores de idade, bem como o consumo desmedido de álcool e demais drogas ilegais, potencializando o perigo que são tais festas irregulares para os jovens de Guarapari. Tudo isso ao custo do sacrifício da paz das pessoas, do direito que elas têm de, dentro de suas casas, não serem invadidas pela falta de educação e limites de algumas pessoas. O respeito à tranquilidade do coletivo deve ser preservado”, finalizou Emerson Caus.

Importante ressaltar que a fiscalização ocorre ainda na via pública, nos comércios e nas residências, conforme demanda por meio do 190. Denúncias podem ser direcionadas ao 190 e 181.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]