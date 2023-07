PM realiza Operação “Tolerância Zero”

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), promoveu no início da noite desta quarta-feira (05) e madrugada de quinta-feira (06) uma operação de fiscalização integrada, denominada Operação “Tolerância Zero”.

Para a operação foram montados doze pontos de fiscalização na Região Metropolitana da Grande Vitoria. Reforçaram o policiamento militares do 4º batalhão incluindo cães policiais, que atuaram em conjunto com agentes do Detran|ES, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Guardas Municipais.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, o tenente-coronel Glariston Fonseca Nascimento, comandante do Batalhão de Trânsito, o delegado Maurício Gonçalves da Rocha, titular da Delegacia de Delitos de Trânsito e o diretor do Detran Givaldo Vieira estiveram presentes no ponto de blitz na Avenida Gil Veloso, no bairro Itapoã, em Vila Velha para acompanhar de perto as ações policiais. A fiscalização de trânsito teve como foco a averiguação de motoristas embriagados como também o levantamento de eventuais irregularidades administrativas relacionadas à documentação dos veículos.

“Essa operação é de suma importância, pois há uma união de forças de segurança com foco a abordagens de condutores em que haja suspeita de terem feito uso de substâncias que alterem a capacidade psicomotora (Lei Seca), além de exercer outras atividades pertinentes ao serviço de Policiamento Ostensivo de Trânsito”, explicou o comandante Caus.

A Operação “Tolerância Zero” contou com 234 agentes civis e militares e com 89 viaturas empenhadas. Sendo a maior operação de trânsito integrada realizada na Região Metropolitana da Grande Vitória.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES