PM realiza importante apreensão em Rio Bananal

Nessa quarta-feira (25), às 14h20, durante patrulhamento no bairro São Jorge Tiradentes, em Rio Bananal, policiais abordaram um indivíduo suspeito que saía de uma residência.

Com ele foram encontradas pedras de crack e um pino de cocaína. No quintal e no interior do imóvel, os militares localizaram expressiva quantidade de entorpecentes, totalizando 260 pedras de crack e 269 pinos de cocaína.

Durante as buscas, também foram apreendidos um revólver calibre .32 carregado com seis munições intactas, uma munição adicional do mesmo calibre, nove aparelhos celulares, dois rádios comunicadores com três carregadores e duas câmeras de vigilância.

Dois suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária de Linhares. Uma motocicleta com indícios de clonagem também foi apreendida e removida ao pátio credenciado.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES

Tenente-coronel RONALDO RAIMONDI

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo da PMES

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES