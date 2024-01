PM realiza apreensões em Itapemirim

Na tarde de sexta-feira (05), durante o patrulhamento tático motorizado, a Força Tática da 9ª Cia Ind. recebeu informações que no bairro Campo Acima, em Itapemirim, na área das casas populares estava ocorrendo um intenso tráfico de drogas realizado por dois suspeitos.

Os policiais militares, ao realizarem o patrulhamento a pé, visualizaram os suspeitos no momento em que saíam de uma residência sem muros e sem portão e entregavam objetos em embalagens plásticas em troca de certa quantia em espécie. Prontamente contataram a outra equipe que estava a bordo da viatura e ela, ao se aproximar do local, visualizou os suspeitos dispensarem algo no chão e tentarem acelerar o passo para não serem interceptados, entretanto, foram abordados e submetidos à busca pessoal, mas nada de ilícito com eles foi encontrado.

Como os abordados já são conhecidos das equipes pelo intenso tráfico de drogas em abordagens anteriores e até nas apreensões recorrentes com vasto material entorpecente naquele mesmo lugar, os militares realizaram buscas onde eles estavam e localizaram quatro buchas de maconha, todas embaladas e prontas para a comercialização.

As equipes também avistaram pela porta da residência que estava aberta um pote sobre uma mesa, onde encontraram 20 buchas de maconha e 21 pedras de crack, todas embaladas e prontas para venda. Ainda na cozinha foram localizados 48 pinos de cocaína, uma pedra de crack, 28 buchas de maconha, uma balança de precisão, uma sacola contendo diversos materiais para embalar entorpecentes e R$ 1.134,00.

Os militares também constataram que um dos suspeitos já possuía passagem por tráfico de drogas registradas nas datas de 08/06/2023 e 31/12/2023. Eles foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, à autoridade de plantão da Delegacia Regional da Polícia Civil em Itapemirim.

