PM realiza apreensões, cumpre mandados e recupera veículo no Sul do estado

Nesse fim de semana, policiais militares do 9º Batalhão realizaram diversas ações, dentre elas, apreensão de armas e drogas, cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão, recuperação de veículo durante patrulhamento realizado nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo.

No domingo (08), no Bairro Coramara, em Cachoeiro foi localizado o veículo VW/Gol, de cor azul, com restrição de furto/roubo.

No sábado (07), policiais militares abordaram dois menores (16 e 12) no Bairro Aquidabam e com eles localizaram 45 pedras de crack, uma bucha de maconha e uma bucha de haxixe. O adolescente de 16 anos possuía em seu desfavor um mandado de busca e apreensão por tráfico.

Ainda em Cachoeiro, policiais abordaram um grupo de pessoas e com um adolescente (17) foram localizados 29 pinos de cocaína, 13 pedras de crack e 10 buchas de maconha.

Também no sábado, em Cava Roxa, Castelo, policiais militares abordaram o condutor do veículo VW/Jetta e localizaram no interior do carro um revólver Taurus calibre. 32, municiado com três munições intactas.

Ainda no sábado, militares abordaram um suspeito em posse de entorpecentes no Bairro Abelardo Machado, em Cachoeiro, e após diligências no local e na residência do abordado foram apreendidos 22 pinos médios de cocaína, 24 pinos pequenos de cocaína, uma espingarda CBC calibre. 12, três munições de mesmo calibre, 10 munições. 22, uma munição. 380, uma munição. 32, dois coldres, uma caderneta com anotações e material para endolar.

Na sexta-feira (06), no Bairro Bela Vista, em Castelo, policiais militares abordaram e detiveram um indivíduo com mandado de prisão pela Lei Maria da Penha.

No mesmo dia, no Bairro Novo Parque, policiais cumpriram mandado de prisão contra um indivíduo pelo crime de perseguição/ameaça, localizando também sete pés de maconha e um pássaro da fauna silvestre.

Em outra ação, policiais militares visualizaram uma venda de entorpecentes no Bairro Valão e quando foram percebidos pelo suspeito, este tentou empreender fuga, porém sem êxito. Foram encontrados com ele 16 papelotes de cocaína e R$ 260,00 em espécie.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local.

