PM que matou vizinho no ES zombou do assassinato: ‘Queria dormir, agora dormiu’

“A conduta reiterada do denunciado Lucas em promover confraternizações passou a ocasionar transtornos à vítima Guilherme e seus familiares, na medida em que a proximidade do apartamento deles ao banco do hall de entrada do Bloco I fazia com que o barulho das músicas e conversas atrapalhassem as noites de sono da família, tanto que a vítima Guilherme, em ocasiões pretéritas, chegou a conversar com o denunciado Lucas solicitando-lhe que encerrasse as confraternizações, o que não foi atendido, de modo que a vítima acabou registrando a ocorrência no livro do condomínio”, apontou trecho da decisão.

No dia do crime, por volta das 02h22 o músico foi até o grupo e pediu que diminuíssem o tom das conversas. O acusado chegou a deixar o local com as outras pessoas mas voltou minutos depois, o que fez com que Guilherme voltasse e explicasse mais uma vez que ele e a família não estavam conseguindo dormir, o policial sacou a arma e o intimidou.