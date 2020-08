PM prende três suspeitos de envolvimento no tráfico em Cachoeiro

.

equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) prendeu, nessa segunda-feira (03), um homem de 36 anos, suspeito de assassinar a ex-companheira de 29 anos. O crime aconteceu no último dia 27 de julho, no bairro Araçás, em Vila Velha. O mandado de prisão temporária foi cumprido na DHPM, em Barro Vermelho, Vitória.

De acordo com a responsável pelo caso, delegada Raffaella Aguiar, a vítima foi encontrada morta, enrolada em um tapete, na última terça-feira (28). “A cena do crime demonstrava muita raiva e crueldade. A vítima tinha uma lesão bem profunda no crânio. Iniciamos as diligências assim que tivemos ciência do crime. Coletamos algumas declarações e procuramos provas técnicas para elucidar o caso”, afirmou.

Ainda segundo a delegada, o suspeito e os familiares da vítima foram ouvidos. “Inicialmente, o ex-companheiro dela foi descartado como autor do crime, porque ele possuía bons antecedentes criminais, nunca a agrediu e eles tinham uma relação amigável e boa convivência, mesmo após o término. No entanto, as provas o apontaram como autor”, disse.

A delegada contou ainda que o suspeito foi preso quando ele estava na DHPM. “Ele foi até lá para levar o filho do casal de oito anos para ser ouvido. Neste momento, os mandados de prisão e de busca e apreensão que solicitamos à Justiça chegaram e nós cumprimos. Antes disso, ligamos para uma tia materna da criança para vir ficar com ela para que não causássemos um trauma maior na criança”, revelou.

A responsável pelo caso informou ainda que, por enquanto, não é possível afirmar a motivação do crime. “É preciso uma análise mais concreta para apontar se é ou não um feminicídio. Por isso, as diligências ainda estão em curso e com a prisão do suspeito conseguiremos trabalhar as demais provas e indícios para elucidar o inquérito na totalidade”, destacou.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]