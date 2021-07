PM prende criminoso da lista dos 10 mais procurados do ES

Em cumprimento de mandado de prisão, na manhã desta terça-feira (20), policiais militares do 7º Batalhão detiveram um dos 10 criminosos mais procurados do estado e o terceiro membro do grupo criminoso que atua no tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica.

O homem estava com dois mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio, e, após diversos levantamentos realizados pelo Serviço Reservado de Inteligência da PM, equipes da 3ª Companhia prosseguiram até um endereço no bairro Porto de Santana, no município de Cariacica, onde ele foi abordado e detido quando saia da casa de uma namorada.

O criminoso, que também tinha envolvimento em um tiroteio que ocorreu no bairro Flexal, no dia 02 de janeiro de 2021, e fugido algemado, junto de um comparsa, de uma delegacia em 2018, não tentou se evadir ou reagir à prisão nesta manhã. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9mm, 23 munições, dois carregadores, duas buchas de maconha e um aparelho celular.

O detido foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, juntamente dos materiais apreendidos com ele.

A subcomandante do 7º Batalhão, major Saliba, ressaltou que tanto as equipes ostensivas, quanto os militares do Serviço de Inteligência, têm empenhado esforços constantes em busca da localização para cumprimento de mandados, principalmente, contra criminosos de maior periculosidade que atuam no município. “Trabalhamos dia e noite com levantamento e verificação de informações que possam nos levar a esses criminosos, e denúncias que recebemos da população contribuem muito para bons resultados como o de hoje,” afirmou a major.

