PM prende arma de fogo e entorpecentes em Piúma

Na tarde deste domingo (26), ações dos policiais militares da 10ª Companhia Independente resultaram na apreensão de arma de fogo, entorpecentes e materiais utilizados para o tráfico. As ações foram registradas em bairros de Piúma.

Os policiais receberam uma denúncia de que estava acontecendo uma festa e que lá teria armas e drogas. As equipes foram ao local apontado, no Centro, e após observação abordaram um dos suspeitos. Ele estava com sete pinos de cocaína. Foram realizadas buscas no veículo que o abordado utilizou e na sua residência, onde foram encontrados ainda uma arma de fogo carregada com seis munições, duas sacolas cheias com pinos plásticos vazios, utilizados para embalar cocaína, além de anotações características de dívidas de tráfico e a quantia de R$2900,00 em espécie.

Ainda no domingo, após acionamento, os militares foram ao bairro Portinho onde também estaria havendo uma festa baile funk. Com a chegada dos policiais alguns suspeitos fugiram. Um casal foi abordado. Como não havia nada de ilícito, a dupla foi liberada. Contudo, uma guarnição que estava em outro ponto, flagraram os suspeitos desenterrando algo. Foi verificado, sendo apreendidos oito pinos de cocaína e R$530,00 em espécie.

Todo ilícito apreendido e os detidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro da ocorrência.

