PM pede aos turistas para não viajarem até o litoral norte de SP

A prefeitura e a Polícia Militar de São Paulo orienta turistas a não viajarem para o litoral norte de São Paulo , principalmente São Sebastião, neste fim de semana. A região foi castigada por fortes chuvas durante o feriado de Carnaval , o que provocou a morte de 57 pessoas e deixou mais de 4 mil desabrigados .

Segundo a prefeitura de São Sebastião , a chegada de turistas poderia sobrecarregar o atendimento em hospitais e o abastecimento de água e de alimentos. Além disso, as rodovias estão em processo de desobstrução, portanto a prioridade é para veículos de socorro e de resgate nas vias.

Dentre as vítimas, 56 em São Sebastião (SP) e uma em Ubatuba (SP). Foram identificados 47 corpos e liberados para o sepultamento: 16 homens adultos, 16 mulheres adultas e 15 crianças.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo publicou um vídeo pedindo aos turistas que não se desloquem para a região onde aconteceu a tragédia.

“O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar do Estado de São Paulo pede à população não residente do litoral norte que não se desloque às áreas afetadas [pela tragédia]. Nós estamos desenvolvendo um trabalho incansável aqui. E, caso você tenha interesse em ajudar, procure as instituições ilibadas, procure os quartéis da PM para levar a sua doação, que nós garantiremos a logística, vamos fazer com que sua doação chegue às pessoas necessitadas. Mas não se desloque para cá, por favor, a gente agradece muito”, diz um agente em vídeo.





O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também pediu para que os turistas que viajaram para o litoral norte no feriado retornem para suas casas na capital ou outros pontos do Estado para “aliviar a pressão” sobre os serviços locais. Ontem, o governo do Estado anunciou a desobstrução de todos os trechos da rodovia Rio-Santos (SP-055) interditados devido aos temporais.

Tarcísio visitou na última sexta-feira (24), a reserva indígena Rio Silveira, em São Sebastião, na praia de Boraceia, área que também foi afetada pelos temporais.

“Visitamos essa reserva indígena para prestar a nossa solidariedade e verificar se os mantimentos estão chegando. Vamos trabalhar na construção de uma nova ponte de concreto, reformar os prédios e levar equipamentos para reforçar o trabalho da comunidade. Continuaremos prestando todo o auxílio aos povos originários de Boraceia e do estado”, afirmou o governador.

Buscas por desaparecidos

O Corpo de Bombeiros informou que paralisou as buscas em São Sebastião , no litoral norte de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (24), por causa das chuvas fortes que voltaram a atingir a região.

A chuva deve continuar nos próximos dias. O litoral norte de São Paulo deve se manter alerta neste final de semana para o risco de movimentação de solo.

Segundo o boletim, considera-se alta a possibilidade de movimentos de massa na Baixada Santista e no litoral norte paulista, com especial atenção para a faixa entre Guarujá e São Sebastião.

Estradas

Até agora, o trecho mais atingido foi a SP-055, Rodovia Governador Mário Covas, que liga a Barra do Sahy à Praia Preta. A via é o principal acesso de saída para São Paulo.

No entanto, a subida da serra pode ser feita através da Anchieta-Imigrantes e rodovias dos Tamoios, ou Oswaldo Cruz. Já a Mogi-Bertioga segue interditada, sem previsão de liberação.

Confira os pontos que ainda estão com interdição parcial na Rio-Santos :

Km 61 – praia do Lamberto (Ubatuba): queda de barreira Km 66 – praia de Fortaleza (Ubatuba): queda de barreira Km 84 – praia de Tabatinga (Caraguatatuba): queda de árvore Km 87 – praia da Cocanha (Caraguatatuba): queda de árvore e barreiras Km 96 – praia de Massaguaçu (Caraguatatuba): queda de barreira Km 116 – praia da Cigarra (São Sebastião): queda de barreira Km 136 a 152 – praias do Guaecá e Toque Toque (São Sebastião): queda de árvores e barreiras Km 157 ao 162 – praia de Maresias (São Sebastião): queda de barreira Km 164 – praia de Boiçucanga (São Sebastião): queda de barreira Km 174 – praia Preta (São Sebastião): queda de barreira Km 180 – Praia Preta (São Sebastião): queda de árvore Km 188 ao 189 – Praia de Boracéia: erosão Km 203 – Praia Guaratuba: queda de barreira

