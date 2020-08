PM mata a própria esposa a tiros dentro de carro

Um PM matou a própria esposa a tiros, na noite de sábado, na Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O sargento reformado, de 72 anos, atirou contra a própria esposa, de 39, dentro do carro do casal na Rua Rebeche. Ela morreu na hora.

De acordo com testemunhas, o PM e a vítima eram moradores de Maricá. O crime teria acontecido quando o casal retornava para casa. Durante uma discussão dentro do veículo, ele pegou a arma e atirou contra a mulher.

Depois de cometer o crime, o policial foi até o Departamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Praia Seca, no município vizinho de Araruama, onde confessou ter matado a esposa. Ele foi levado por colegas do 25º BPM (Cabo Frio) à 126ª DP (Cabo Frio). De lá, o PM foi encaminhado ao Batalhão Prisional Especial (BEP), em Niterói, onde ficará preso.

O crime será investigado pela 132ª DP (Arraial do Cabo). A Polícia Civil informou que já está com imagens de câmeras de segurança da região onde aconteceu o homicídio e ouviu algumas testemunhas.

(*O Dia)