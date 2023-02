PM LOCALIZA SUSPEITOS COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO E APREENDE DROGAS EM GUARAPARI

Policiais Militares do 10º batalhão detiveram dois suspeitos com mandado de prisão em aberto e apreenderam drogas que estavam sendo transportadas para serem comercializadas no município de Guarapari. As ações ocorrem na última segunda-feira (27).

No início da tarde, um homem foi abordado nas proximidades do Trevo de Setiba e ao verificar seus dados foi constatado que o mesmo estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Alfredo Chaves, pelo crime de tráfico de drogas.

Já no período da noite, três suspeitos foram detidos no bairro Palmeiras, nas proximidades do pedágio de Guarapari. Os abordados estavam a bordo de um veículo e estavam transportando drogas do município de Vila Velha, para serem comercializadas em Guarapari. No interior do veículo foram localizados 2 tabletes de maconha e o valor de R$105,00.

Durante a madrugada outro suspeito com mandado de prisão foi detido. O mesmo estava no bairro Muquiçaba, quando foi abordado e identificado pelos policiais militares.

Todos envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia local com os materiais apreendidos.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RUBENS HAMMER

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: PM ES