PM impede realização de evento irregular em Guarapari

Na noite do último sábado (22), policiais militares do 10º Batalhão impediram a realização de um baile funk clandestino, conhecido como “Baile do Mandela”, em Guarapari.

No local os policiais constataram a presença de aproximadamente 100 pessoas e encontraram 4 pinos de cocaína, 7 buchas de maconha, 02 pedras de crack e 06 frascos de loló em um canto, jogado no chão.

Cabe ressaltar que eventos com aglomeração de pessoas estão proibidos devido à atual pandemia do (COVID-19).

O proprietário do imóvel e os organizadores do evento foram identificados e encaminhados ao departamento policial do município para prestar esclarecimentos. O material encontrado também foi entregue na delegacia.

