PM flagra o furto de fios de cobre em ponte de Vitória

Policiais civis da Delegacia Especializada em Defraudações e Falsificações (Defa) prenderam na tarde dessa quarta-feira (26), um homem de 26 anos, suspeito de comprar um veículo que foi alugado em Brejetuba e não foi devolvido. O veículo foi recuperado no bairro São Diogo I, na Serra. Ele foi detido, em flagrante, pelo crime de receptação.

O titular da Defa, delegado Douglas Vieira, explicou que o detido comprou o veículo de um homem que alugou o automóvel – que deveria ter o devolvido no último dia 11. “No momento da prisão, o detido estava tentando vender o carro para o verdadeiro proprietário”, disse.

Ele explicou que foi o dono do veículo que descobriu que o carro estava sendo anunciado na internet. “Ele marcou um encontro com o detido. Nós fomos até o ponto marcado e efetuamos a prisão. O detido afirmou ter comprado o veículo por uma mídia social e que sabia da ilegalidade da venda. O veículo foi adquirido por R$ 5,5 mil, quando preço no mercado é R$ 17.439 mil”, contou.

Em relação ao responsável por alugar o carro, o proprietário do automóvel afirmou que fez contato com ele, mas ele não retornou e então passou a ignorar suas ligações. “A partir das investigações, descobrimos que, no passado, o locatário do veículo se passava por motorista de aplicativo para alugar os veículos e aplicar golpes. Agora, nossos trabalhos continuam para que ele seja identificado e localizado”, contou Douglas Vieira.

O veículo foi recuperado e devolvido para a vítima. Já o detido foi conduzido para a delegacia para ser ouvido e foi liberado, mediante pagamento de fiança.

