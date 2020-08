PM fecha laboratório e apreende 124 pés de maconha em Alfredo Chaves

.

Na noite desta terça-feira (04), o BPTran realizou a Operação Integração no município de Serra, em conjunto com a Polícia Civil do estado e a PRF. A ação se iniciou às 19h00 e teve como objetivo intensificar a presença policial no município para combater delitos e imprudências na condução de veículos automotores.

A operação, que foi comandada pelo major Scotá, contou com cerca de 30 policiais militares da Unidade Especializada, 10 policiais civis e 12 agentes da Polícia Rodoviária Federal, e foi realizada nos bairros Morada de Laranjeiras e Colina de Laranjeiras.

Na ação conjunta foram abordados mais de 200 condutores, cerca de 170 veículos dos tipos automóveis, taxis, motocicletas, motonetas e caminhões que transitavam pelos pontos de fiscalização. Foram constatadas 41 infrações de trânsito, para as quais foram confeccionados autos de Infração. Também foram emitidas seis Guias de Remoção para veículos com restrição de circulação e a mesma quantidade de CRLVs foram recolhidos. Além disso, foram registrados três Termos Circunstanciados de Ocorrência pelos policiais da Delegacia de Delitos de Trânsito presentes.

Durante a fiscalização, pôde-se verificar que diversos condutores não eram habilitados para condução de veículos, atitude que atenta perigosamente contra a segurança viária e pode causar graves acidentes, inclusive com perdas de vidas. Ainda houve flagrantes do cometimento da infração de “Dirigir veículo com CNH/PPD/ACC, cassada ou com suspensão do direito de dirigir”, neste caso foram lavrados os TCO, para averiguar possível ação criminal cometida pelos condutores flagrados.

“Nós agradecemos a disponibilidade e o apoio do Superintendente da PRF no ES, Amarílio Luiz Boni, da senhora Paula Fernanda Almeida de Pazolini, promotora de Justiça da 1ª Promotoria Criminal de Serra, do senhor Givaldo Vieira, diretor do DETRAN ES e do chefe da Delegacia de Delitos de Trânsito no estado, delegado Maurício Gonçalves da Rocha, por partilharem da nossa preocupação em cuidar das vidas que trafegam em nossas rodovias, avenidas e ruas. Ações integradas e eficazes como esta salvam vidas, e devem ser ainda mais encorajadas e intensificadas para evitar mortes no trânsito, conscientizar os usuários e estabelecer paz nas vias públicas do estado”, afirmou o major Scotá, subcomandante do BPTran.

