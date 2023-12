PM faz apreensão em beco de Vitória

Na tarde desta sexta-feira (15), durante patrulhamento a pé no Parque Gruta da Onça, no bairro Forte São João, em Vitória, a guarnição avistou no Beco Três Marias dois indivíduos em posse de arma de fogo.

Os criminosos tentaram fugir da abordagem policial, mas foram alcançados e detidos. Com eles foram apreendidas uma pistola calibre .9mm, um carregador .9mm com capacidade para 15 munições, 10 munições .9mm intactas, uma munição .9mm deflagrada, um coldre, dois rádios comunicadores, duas bases de rádio, um celular, duas folhas com anotações do tráfico, uma balança de precisão, uma porção de cocaína com 25 gramas, 26 pinos de cocaína, uma porção de haxixe com 30 gramas, uma unidade de haxixe, 340 papelotes de haxixe, dois kits de haxixe, uma porção de PAC com 50 gramas, uma unidade de PAC, uma tira de maconha, três buchas de skunk e R$47,00 em espécie.

Todo o material apreendido e os detidos foram entregues na 1ª Delegacia Regional de Vitória para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES