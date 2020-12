PM entrega novas instalações para o funcionamento da Divisão Corporativa de Promoção Social da Diretoria de Saúde

Na manhã desta quarta-feira (09), a Polícia Militar do Espírito Santo entregou à sua tropa uma grande conquista na área de saúde: uma nova estrutura física – mais ampla e desenvolvida – da Divisão Corporativa de Promoção Social (DCPS) da Diretoria de Saúde.

O novo espaço, agora localizado na Avenida Carlos Moreira Lima, 453, bairro Bento Ferreira, em Vitória, foi inaugurado com a presença do governador do Estado, José Renato Casagrande, do secretário de Segurança Pública, coronel Alexandre Ofranti Ramalho, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, do subcomandante-geral, coronel Marcio Celante Weolffel, do diretor de Saúde, coronel Carlos Alberto Bariani e do chefe da DPS, tenente-coronel Oscar Paterlini Mendes, entre outras autoridades.

A estrutura fica nas proximidades do Hospital da Polícia Militar e já está em pleno funcionamento, contando com toda uma infraestrutura de consultórios, salas de atendimento, alojamentos e uma parte externa para realizar atividades ao ar livre.

De acordo com o chefe da Divisão Corporativa de Promoção Social, tenente-coronel Oscar Paterlini Mendes, este setor da Diretoria de Saúde é responsável por promover a assistência psicossocial à corporação, para minorar os problemas que afligem os servidores e seus familiares.

Em 2020, foram realizados 900 acompanhamentos a militares diagnosticados com Covid-19; realizados 543 atendimentos psicológicos e 18 acolhimentos de policiais militares em casos de ideação suicida e tentativa de suicídio.

“Estamos diante de um novo espaço, com mais segurança e privacidade para atender o policial, o bombeiro militar e seus familiares, com totais condições para sanar diversas demandas que envolvem a qualidade de vida do militar – saúde física e psicológica – e sua relação com o grupo familiar, de trabalho e na comunidade”, explicou o oficial.

