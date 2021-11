PM entra em confronto com grupo indígena em Roraima

Wilson Dias/ ABr Imagem meramente ilustrativa da região





Grupos indígenas entraram em confronto com a Polícia Militar de Roraima nesta terça-feira (16). A disputa, que ocorreu na reserva indígena Raposa Serra do Sol, deixou seis pessoas feridas, segundo o Conselho Indígena de Roraima (CIR).

Segundo a agência Reuters, o governo estadual disse que a PM foi ao local para obedecer a ordem judicial que proíbe bloqueios de estradas. Já o CIR, que classificou o ato como uma “invasão”, explicou que as barricadas visam impedir a entrada de garimpeiros no território.

O confronto se deu em meio às tensões decorrentes do garimpo ilegal de ouro e das invasões de terra na região. Diante desse cenário, a polícia informou que, ao chegar no local, os organizadores do bloqueio se dispersaram, mas depois retornaram com um grupo de cerca de 100 pessoas armadas com arcos, flechas e facões.

Uma policial chegou a ser atingida por uma flecha na perna, mas se recupera bem. A corporação diz que “em momento algum foi utilizada arma ou munição letal”.

Rivalidade entre grupos indígenas

A publicação ressalta que são cada vez mais frequentes as tensões entre os dois principais grupos indígenas da região. De um lado, o CIR busca defender a terra dos garimpeiros de ouro. Do outro, a Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima (Sodiurr) apoia o garimpo.





Essa entidade foi à Justiça pedir a retirada dos bloqueios de estradas. Em nota, a Sodiurr disse que apoiou a operação policial. O grupo tem apoio do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), também defensor do garimpo em terras indígenas.