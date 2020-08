PM e PC recuperam objetos furtados da Casa da Cultura de Muniz Freire

.

Uma equipe das Polícias Militar e Civil foi responsável por recuperar objetos furtados da Casa da Cultura de Muniz Freire. A ação ocorreu na tarde desta quinta-feira (20), e foi motivada por uma denúncia anônima.

Policiais militares de serviço em Muniz Freire foram informados que os materiais furtados estariam escondidos na residência de um morador do município.

Com as informações do paradeiro de parte do acervo municipal furtado na Casa da Cultura de Muniz Freire, os policiais militares com apoio da Polícia Civil prosseguiram ao local indicado, ao chegarem à residência, o morador relatou que não teria envolvimento com o crime, mas que um conhecido que foi preso no dia anterior com mandado de prisão em aberto teria deixado os objetos no porão da residência.

Os objetos encontrados no porão da residência foram reconhecidos por uma funcionária da Casa da Cultura. Os materiais recuperados e os envolvidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Muniz Freire.

