PM e PC realizam operações em Jaguaré para conter onda de criminalidade

As Polícias Militar e Civil realizam nesta semana diversas operações policiais no município de Jaguaré, em resposta ao repentino aumento nos índices de crimes na localidade.

A força-tarefa é executada pelo Comando de Polícia Ostensiva do Norte (CPON), comandado pelo coronel Odilon José Pimentel Silva; e pela Superintendência de Polícia Regional Norte, chefiada pelo delegado João Francisco Filho.

Na terça-feira (23), um veículo com restrição de roubo que era utilizado pelo crime organizado para o cometimento de ilícitos na cidade foi apreendido no bairro Boa Vista. Dentro do veículo foram apreendidas 10 munições de calibre 38.

No Centro da cidade foram presos dois indivíduos por tráfico de drogas. Na ocorrência foi apreendido um tablete de maconha e R$399,00 em espécie. No bairro Palmito, em outra ocorrência, foi apreendida uma arma de fabricação caseira e um pé de maconha.

Na quarta-feira (24), foi detido um indivíduo suspeito de fabricar e revender armas de fogo para traficantes da região. Na ação foram apreendidas uma espingarda escopeta calibre 12 marca Boito, com nove munições do mesmo calibre. Após verificar a procedência da arma no sistema INFOSEG, foi constatado que a arma foi furtada em uma propriedade na zona rural de Montanha.

Também foi apreendida uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre 380 com dois carregadores contendo 13 munições do mesmo calibre. Além disso, no quintal da residência, em baixo do tanque de lavar roupas foi encontrada uma cápsula deflagrada de .40, uma estrutura metálica para montagem de uma submetralhadora, material destinado a fabricação de carregadores de submetralhadora, dois canos de ferro para fabricar armas, seis molas de conjunto de ferrolho de arma de fogo, duas trava de gatilho, dois gatilhos, além de uma bucha de maconha.

Já na quinta-feira (25), os desdobramento de ocorrências iniciadas no município de Jaguaré culminaram na descoberta de um local no município de São Mateus, onde eram fabricadas armas de fogo. Foram apreendidas diversas peças de armas e uma submetralhadora de fabricação artesanal.

Assista à matéria exibida no ES1: https://globoplay.globo.com/v/9300953/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar

