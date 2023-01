PM e PC detém foragido durante Operação em Montanha

Na manhã desta quinta-feira (12), foi realizada uma operação na região da 19ª Companhia Independente, no centro da cidade de Montanha – ES, que contou com a participação da Polícia Militar e Polícia Civil.

As equipes tiveram êxito na detenção de um indivíduo foragido do sistema prisional e apreensão dos seguintes materiais: uma submetralhadora de calibre 380; 13 munições de calibre .380; 310 gramas de crack; 28 pedras pequenas de crack; 17 pedras médias de crack; 18 pinos de cocaína; 65 buchas de maconha; duas buchas grandes similar à maconha; R$ 590,00 em espécie; um celular com restrição de furto e 07 pássaros silvestres.

Todo material e o conduzido foram entregues à Delegacia de Polícia Civil.

A 19ª Companhia Independente trabalha diuturnamente atuando na prevenção de crimes e preservação da ordem pública, em toda sua área de abrangência.

