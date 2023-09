PM e PC apreendem drogas e detém duas pessoas durante operação em Nova Venécia

Após o recebimento de denúncia anônima, agentes do Serviço de Inteligência do 2º Batalhão juntamente com investigadores da Polícia Civil da 17ª Delegacia Regional realizaram uma vigilância no bairro Margareth em Nova Venécia, na manhã desta quarta-feira (13).

Depois de flagrarem a comercialização de drogas, deflagraram uma operação, culminando na prisão em flagrante de dois indivíduos e na apreensão dos seguintes materiais: 64 pinos de cocaína; 26 buchas de maconha de tamanho grande; quatro munições calibre .38, duas munições calibre .22; um caderno de anotações referente ao tráfico; muitos pinos utilizados para embalar cocaína; um aparelho celular e uma máquina de cartões de crédito.

Todo o material apreendido foi encaminhado a 17° Regional juntamente com os conduzidos.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel MARIO DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES