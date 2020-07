PM e PC apreendem armas e munições durante cumprimento de mandado em Pinheiros

.

Militares foram acionados para verificar a denuncia de um tiroteio no bairro Cobilândia. Policiais detiveram quatro homens, sendo dois menores de 17 anos armados.

Na manhã de ontem, dia 17, por volta das 11 horas, policiais militares foram acionados pelos CIODES para atender a um possível tiroteio na região de Vila da Vitória, no bairro Cobilândia em Vila Velha.

Ao chegar no local dos fatos, os policiais receberam denúncias anônimas dando conta de que os acusados do tiroteio estavam escondidos na laje de uma residência. Os militares então incursionaram na residência e localizaram quatro jovens de 17, 17 20 e 24 anos respectivamente.

Com os dois jovens de 17 anos a PM encontrou duas armas, uma pistola Taurus 9mm de numeração raspada e uma pistola Taurus calibre .40 registrada em nome da Secretaria de Justiça do ES. Além das armas os militares encontraram com os detidos 56 munições de calibre .40, um carregador sobressalente contendo 21 munições de 9mm, um carregador sobressalente de .40, 6 munições de calibre .38, 13 buchas de Maconha, 7 pedras de Crack, 4 pinos de Cocaína, além de R$ 440,00 em dinheiro. Foi constatado ainda que o rapaz de 24 anos estava com mandado de prisão em aberto, portanto, foragido da justiça estadual.

O Major Costa Leite, subcomandante do 4º Batalhão, elogiou a ocorrência atendida por militares da 1ª e 3ª Companhias, além das viaturas do Batalhão COVID e das aeronaves do NOTARER que apoiaram a operação policial. O oficial reforçou a necessidade de apoio da população através de denúncias anônimas ao telefone 181 para que a PM tenha informações da localização de indivíduos envolvidos no tráfico de drogas e armados e efetue a detenção dos criminosos trazendo tranquilidade e paz aos moradores de Vila Velha.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]