PM divulga estatística do policiamento de trânsito em Guarapari

O 10º Batalhão, com sede em Guarapari, divulgou nessa quarta-feira (11), um balanço da fiscalização de trânsito referente ao período de 26 de dezembro de 2022 a 09 de janeiro de 2023.

Segundo o comandante do 10º Batalhão, tenente-coronel Emerson Caus as fiscalizações são realizadas diariamente e o objetivo é melhorar a qualidade de vida de todos trazendo maior segurança à população. “Trabalhamos de forma preventiva, orientando e tomando medidas administrativas quando necessário, para evitar que um mal maior aconteça (…) precisamos nos conscientizar que um trânsito mais seguro poupa vidas de muitas pessoas.” finalizou o comandante da Unidade.

No período mencionado foram abordados 1.524 condutores, 812 autos de infração foram emitidos, 57 documentos de habilitação foram recolhidos e 139 veículos foram removidos para pátios credenciados. Além disso, foram realizados 157 testes de alcoolemia.

Com o aumento do fluxo de pessoas durante o verão no município de Guarapari, há sempre uma preocupação maior em fiscalizar e combater a alcoolemia na direção além de outras infrações que possam colocar em risco a segurança de todos. No período citado foram constatadas 10 situações de embriaguez ao volante.

Os militares esperam continuar orientando e protegendo os cidadãos; e punindo quando necessário para garantir um trânsito mais seguro.

