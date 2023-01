PM DISTRIBUI AS NOVAS CARABINAS

Na última quinta-feira, dia 29 de dezembro, a Diretoria de Logística iniciou a distribuição de 300 novas carabinas IWI modelo ARAD, calibre 5,56×45 mm, recentemente adquiridas pela Polícia Militar.

Esses equipamentos estão sendo enviadas para os batalhões e companhias independentes de todo o Estado, a fim de ampliar a capacidade operacional no atendimento dos mais diversos tipos de ocorrências.

Paralelamente à entrega dos armamentos, que está sendo realizada no Batalhão de Missões Especiais, a Divisão de Material Bélico (DLOG-3) está ministrando palestras para representantes das Forças Táticas e das Unidades Especializadas, durante as quais os militares estão recebendo informações sobre as características técnicas das carabinas, bem como orientações a respeito do seu manejo e sua manutenção de primeiro escalão.

Segundo o Major QOC André Pratti Lemos, que chefia a DLOG-3 e está à frente das atividades que envolvem a distribuição das armas e as palestras, o conteúdo que está sendo transmitido para esses militares sobre as novas carabinas constituem uma ação fundamental no âmbito desse esforço logístico, para permitir que eles possam atuar como multiplicadores desse conhecimento junto ao efetivo operacional de suas respectivas Unidades. Destacou ainda que as armas compradas possuem a mesma plataforma da carabina M4 americana, já largamente utilizada pela tropa e, devido a isso, apesar de tratar-se de um equipamento superior em desempenho, não necessita de uma grande adaptação dos policiais em relação ao seu manejo e operação.

Segundo o cronograma estabelecido pela DLOG-3, as Unidades Operacionais da Região Metropolitana da Grande Vitória já receberam os armamentos nos dias 29 e 30 de dezembro e, no dia 3 de janeiro, a distribuição será concluída com a entrega para as Unidades do interior do Estado.

As armas em questão compreendem a primeira remessa dentre as 974 carabinas, adquiridas pela PMES e cujo restante será recebido e disponibilizado para a defesa da sociedade capixaba ao longo do ano de 2023.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RUBENS HAMMER

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: PM ES