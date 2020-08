PM detém indivíduo por tráfico de drogas no Valão em Cachoeiro

.

Nesta terça-feira (18), às 10h, oficiais do EMG, sob coordenação do Ten Cel Odilon Pimentel, avaliaram a minuta do Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP.

O plano prevê um norte para as ações dos entes federados em ciclos bienais até o ano 2030. Na oportunidade o Ten Cel Roberto Mauro da Rocha traçou em linhas Gerais, os grupos, as ações estratégicas, os objetivos prioritários e as metas da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social – PNSPDS.

O Distrito Federal, Estados e Municípios, respeitando sua autonomia, deverão alinhar seus respectivos planos de segurança à política de segurança pública do Governo Federal, pois, o plano segurança pública é o meio e, ao mesmo tempo, o instrumento de colocar em prática as políticas públicas voltadas para a segurança pública do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).

Participaram da Reunião, além dos Oficiais já citados, o Chefe do EMG 5, Ten Cel Biato e os Majores Bariani, Fernandes, Sérgio e os Capitães Borlot e Soares.

